BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,80 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 4,80 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,81 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,76 GBP. Zuletzt wurden via London 3.485.381 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 18,87 Prozent zulegen. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,22 GBP.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,854 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

