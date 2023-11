BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,77 GBP nach oben.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,77 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,81 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 6.531.402 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,47 GBP am 01.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,22 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 55.011,00 USD gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,854 USD in den Büchern stehen haben wird.

