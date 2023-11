BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,78 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,79 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,76 GBP. Zuletzt wechselten via London 432.051 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 19,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 6,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,22 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53.269,00 USD – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55.011,00 USD eingefahren.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,854 USD je BP-Aktie.

