BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,56 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 4,56 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,60 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,55 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,57 GBP. Zuletzt wechselten via London 4.096.759 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. 25,04 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,24 GBP je BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,817 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Mittwochshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen