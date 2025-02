BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,66 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 4,66 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,69 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 11.786.158 Stück.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 16,05 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 3,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,308 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,03 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.10.2024 vor. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,51 Prozent auf 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,03 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,557 USD in den Büchern stehen haben wird.

