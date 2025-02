BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,59 GBP.

Das Papier von BP befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,3 Prozent auf 4,59 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,56 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,69 GBP. Bisher wurden via London 29.516.350 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,42 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,308 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,03 GBP.

BP veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,02 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,557 USD in den Büchern stehen haben wird.

