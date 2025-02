BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,67 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,70 GBP an. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.305.255 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 15,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 3,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,308 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,04 GBP je BP-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 29.10.2024. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,02 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 36,35 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,51 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,557 USD je BP-Aktie.

