BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 5,30 GBP.

Das Papier von BP konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 5,30 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,32 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,23 GBP. Zuletzt wechselten 6.624.403 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,00 Prozent. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,303 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 52.141,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 69.257,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,801 USD in den Büchern stehen haben wird.

