Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Boden

11.04.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 5,25 GBP.

Werbung

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 5,25 GBP zu. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,26 GBP zu. Bei 5,23 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.120.430 BP-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,02 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,41 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,220 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,303 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,23 GBP an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 52.141,00 USD, gegenüber 69.257,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,71 Prozent präsentiert. Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025. Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,800 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023 Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com