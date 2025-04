BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 3,36 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 3,36 GBP ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 3,35 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.837.212 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,41 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,17 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,35 GBP.

Am 11.02.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 42,03 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 29.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,544 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

USA annullieren wohl Venezuela-Gaslizenzen von BP und Shell - Aktien fallen

BP-Aktie fester: BP stoppt offenbar Projekt für nachhaltigen Flugkraftstoff

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht