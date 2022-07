BP Aktie News: BP tendiert am Nachmittag schwächer

Die BP-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 16:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,55 EUR ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,46 EUR. Zuletzt wechselten 892.673 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2022 markierte das Papier bei 5,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,01 GBP.

Am 03.05.2022 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,13 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 49.258,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36.492,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BP am 02.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte BP die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2022 1,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

