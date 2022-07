BP Aktie News: BP am Montagvormittag mit Verlusten

Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die BP-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,51 EUR ab. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,46 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,46 EUR. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 74.213 Aktien.

Am 09.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 3,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,09 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,01 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 03.05.2022 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.258,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.492,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BP.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 USD je BP-Aktie belaufen.

