BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag seitwärts

Die Aktie von BP zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,55 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,55 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,54 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,56 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.374.584 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,59 GBP. Mit einem Kursverlust von 21,03 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,26 GBP angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BP ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.182,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 49.258,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,970 USD je BP-Aktie.

