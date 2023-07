BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,58 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,58 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,58 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 7.201.369 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 24,59 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 3,59 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,26 GBP an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 02.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.258,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.182,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

