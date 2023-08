BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 4,82 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 4,82 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,81 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,86 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.193.903 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,37 Prozent hinzugewinnen. Am 16.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 15,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,10 GBP.

Am 01.08.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,905 USD im Jahr 2023 aus.

