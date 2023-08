BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 4,86 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,86 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,85 GBP. Bei 4,86 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.051 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,04 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,10 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,905 USD je BP-Aktie.

