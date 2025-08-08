DAX24.085 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag tiefer

11.08.25 09:24 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,22 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,86 EUR -0,02 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,22 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,21 GBP. Mit einem Wert von 4,23 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.845 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 22,01 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,443 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Ausblick: BP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

