BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag gefragt

11.09.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag gefragt

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,28 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,96 EUR 0,01 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,28 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,29 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,27 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 852.793 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 30,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,449 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen