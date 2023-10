BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Mittwochmittag zu

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,31 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,31 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,36 GBP aus. Bei 5,28 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 3.858.392 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,45 GBP am 19.10.2022. Abschläge von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,21 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.538,00 USD – eine Minderung von 28,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 67.866,00 USD eingefahren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,894 USD fest.

