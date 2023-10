BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 5,33 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,6 Prozent auf 5,33 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 5,34 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,28 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 553.598 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,45 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,21 GBP.

BP veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.538,00 USD – eine Minderung von 28,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 67.866,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,894 USD in den Büchern stehen haben wird.

