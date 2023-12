BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Nachmittag

BP im Blick

Die Aktie von BP hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,68 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr bei 4,68 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,72 GBP. Bei 4,64 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 4.058.592 Stück.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 4,47 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die BP-Aktie.

Am 31.10.2023 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,838 USD im Jahr 2023 aus.

