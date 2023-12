BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagvormittag an Boden

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verloren

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 5 Jahren verloren

BP Aktie News: BP am Freitagnachmittag im Plus

TotalEnergies (TTE) to Invest in 1 GW Kazakhstan Wind Project

Why ConocoPhillips (COP) Outpaced the Stock Market Today

Shell (SHEL) Laps the Stock Market: Here's Why

Shell Plc Third Quarter 2023 Euro and Gbp Equivalent Dividend Payments

Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Rot

IBEX 35-Titel Repsol-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Repsol von vor einem Jahr bedeutet

Heute im Fokus

Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. EU-Einigung: Verschärfte Regulierung für künstliche Intelligenz geplant. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne. Benkos SIGNA stellt weitere Insolvenzanträge in Aussicht. O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz.