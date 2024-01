BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagnachmittag gefragt

So entwickelt sich BP

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 4,59 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,59 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,62 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Zuletzt wechselten via London 9.410.789 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 2,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,24 GBP angegeben.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.269,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,816 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: mittags Gewinne im STOXX 50

Gewinne in Europa: STOXX 50 startet im Plus