BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,57 GBP nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 4,57 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,54 GBP. Bei 4,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.440.318 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,41 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,31 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,19 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,597 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

