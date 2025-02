BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,59 GBP nach.

Die BP-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,59 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 777.129 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,308 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,19 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 11.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 35,70 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,605 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt letztendlich

BP-Aktie schwächer: BP verfehlt Gewinnerwartungen - neue Aktienrückkäufe

Börse Europa in Rot: STOXX 50 am Nachmittag in Rot