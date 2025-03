BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,13 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,14 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,14 GBP. Zuletzt wurden via London 473.033 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. 30,84 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 3,65 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 11,66 Prozent wieder erreichen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,326 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,27 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 11.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,566 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

