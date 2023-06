BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel BP 5,43 EUR

Die BP-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,66 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,62 GBP aus. Bei 4,69 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.377.601 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,39 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,59 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,94 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,48 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 02.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 56.182,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.258,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,997 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

