BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Nachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,70 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 4,70 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,75 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,71 GBP. Bisher wurden via London 9.488.302 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Gewinne von 19,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,05 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,305 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,37 GBP an.

Am 07.05.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,777 USD je Aktie aus.

