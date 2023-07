Aktienkurs aktuell

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit positiven Vorzeichen

12.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 4,71 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 4,71 GBP. Bei 4,71 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,62 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.789.033 BP-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 21,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 3,59 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,26 GBP an. Am 02.05.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,32 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 56.182,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.258,00 USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,969 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

