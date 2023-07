BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,63 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,63 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,63 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,62 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 850.037 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 3,59 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 28,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,26 GBP.

BP gewährte am 02.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,32 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.258,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.182,00 USD ausgewiesen.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,969 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

