BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,24 GBP.

Die BP-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,24 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,26 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,23 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,23 GBP. Zuletzt wechselten 1.922.833 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 22,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,59 GBP.

BP veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,49 Mrd. GBP gelegen.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,443 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BP-Aktie höher: BP erleidet Rückgang beim Gewinn - allerdings weniger drastisch als gedacht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 10 Jahren verdient