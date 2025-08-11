BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit grünen Vorzeichen

BP im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,24 GBP nach oben.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4,24 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,24 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,23 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 274.004 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 22,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,59 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,443 USD je BP-Aktie.

