BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr stieg die BP-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 5,32 EUR. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,33 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 798.499 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,26 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,08 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,24 GBP je BP-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 02.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 67.866,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BP 37.598,00 USD umgesetzt.

Die BP-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Am 31.10.2023 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,38 USD je BP-Aktie belaufen.

