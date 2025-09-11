BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Freitagnachmittag ein

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,22 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,22 GBP ab. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,20 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 4,20 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 11.787.304 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 10,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 28,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,59 GBP aus.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,449 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

