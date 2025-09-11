BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,22 GBP ab.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 4,22 GBP abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 4,20 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,20 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 424.036 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,449 USD im Jahr 2025 aus.

