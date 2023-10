BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 5,36 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 5,36 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,38 GBP an. Bei 5,29 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 11.352.254 BP-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. 6,52 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2022 bei 4,45 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 16,87 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,21 GBP.

Am 01.08.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67.866,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.538,00 USD.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,893 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

