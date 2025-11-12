BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 4,73 GBP.

Um 11:49 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,73 GBP ab. Bei 4,72 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,75 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.630.480 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,76 GBP markierte der Titel am 11.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Abschläge von 30,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 04.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,483 USD je Aktie belaufen.

