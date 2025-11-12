BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 4,68 GBP ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,68 GBP ab. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,68 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,75 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.373.956 BP-Aktien.

Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,76 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 1,71 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,75 GBP an.

BP gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,483 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

