Aktienkurs im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

12.11.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 4,74 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,38 EUR -0,01 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BP befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 4,74 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,74 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,75 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 343.071 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,76 GBP) erklomm das Papier am 11.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 36,35 Mrd. GBP umgesetzt.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,483 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

