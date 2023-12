BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 4,62 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,62 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,61 GBP ab. Bei 4,67 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 4.488.773 Aktien.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 23,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,29 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,838 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Börse Europa: STOXX 50 im Plus