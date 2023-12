BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag fester

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 4,68 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,68 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,68 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,67 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 631.508 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 17,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 4,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 53.269,00 USD gegenüber 55.011,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BP wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,838 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

