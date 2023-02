BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 6,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 6,29 EUR. Mit einem Wert von 6,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 170.138 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 6,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,05 Prozent. Am 15.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,16 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 69.257,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 52.238,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BP am 02.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 30.04.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 USD je BP-Aktie.

