BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,85 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,87 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,80 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.246.923 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,68 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 14,60 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,41 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,20 GBP angegeben.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte BP die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,805 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

