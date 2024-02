BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,82 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,82 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,87 GBP. Bei 4,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 10.340.811 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,68 GBP. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 9,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,230 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,20 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 52.141,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.257,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,805 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

