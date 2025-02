BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag billiger

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,67 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 4,67 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,63 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,65 GBP. Zuletzt wurden via London 1.386.134 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 13,62 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,65 GBP am 14.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,84 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,19 GBP.

BP gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 35,70 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,589 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

