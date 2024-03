BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,80 GBP zu.

Um 11:49 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,80 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,81 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,79 GBP. Bisher wurden heute 3.027.116 BP-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,07 Prozent.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,230 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,302 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 52.141,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.257,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,801 USD je BP-Aktie belaufen.

