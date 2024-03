BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,78 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,78 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,79 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,77 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,79 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 415.462 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 52.141,00 USD, gegenüber 69.257,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,71 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BP.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,801 USD je BP-Aktie belaufen.

