BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag höher

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,18 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,18 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,18 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,14 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.174.178 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,41 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 29,53 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,65 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 14,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,27 GBP an.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,03 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,560 USD je Aktie.

