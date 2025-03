BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,18 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 4,18 GBP. Bei 4,21 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,14 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 13.712.242 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. 29,39 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,326 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,27 GBP an.

Am 11.02.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,06 Prozent zurück. Hier wurden 35,70 Mrd. GBP gegenüber 42,03 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,560 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

