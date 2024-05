BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BP. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 5,06 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 5,06 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 5,07 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 5,04 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,05 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.651.779 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,81 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,304 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,37 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. GBP im Vergleich zu 46,24 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,778 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert am Mittag